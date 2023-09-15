大陸考古學家在湖北省江陵縣望山1號楚墓出土一把錫青銅劍，劍主人是春秋末年的越王勾踐，寶劍歷經2500多年卻沒生鏽，學者還發現劍柄出現11個同心圓，間距都是0.2毫米，以古代的技術來看難以製作，就有專家試圖仿製並解開難題。

越王勾踐劍出土於湖北省江陵縣望山1號楚墓，寶劍擁有2500多年歷史，卻都沒有生鏽痕跡，而且劍柄處有11個同心圓，圓與圓間距僅0.2毫米，等距又細緻的紋路，難以單憑用手工雕刻，因此有人懷疑，當時的工匠已發明出精密機械。

大陸國家級非物質文化遺產鉛錫刻鏤技藝傳承人敖興華表示，以古代的技術來看，不太可能發明出精密鑄造的機器，按照古法來製作，應該是先做出精美的模具及離心頭，用以刮出同心圓來鑄造，鉛錫不僅容易成型，而且熔點低，若有做錯的地方，可以補上鉛錫重新雕刻，剩下的工藝就是工匠的手藝。

大陸電視節目《寶劍滄桑録》也曾介紹，越王勾踐劍能千年如新，主要與墓葬密封度有關，出土寶劍的墓葬深埋地下數公尺，棺槨四周用質地細膩的青膏泥填塞，使墓室達到密閉的空間，而墓葬長期又被地下水浸泡，使內部空氣變得更少，同時寶劍又插於黑漆木鞘中，得以避免接觸到氧氣，所以出土時依舊像新的。