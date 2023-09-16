古代帝王為了統治國家，不惜制定嚴刑峻法，老百姓一旦犯了重罪，勢必小命不保，但即便判處死刑，背後也有許多講究。大陸歷史學家指出，古代死囚之所以多半選在秋後問斬，還要趕在午時三刻之前，背後有3大暗黑考量。

大陸歷史學家紀連海表示，午時三刻約莫是中午12點30分左右，之所以選這時間行刑，首先是為了幫劊子手和圍觀民眾壯膽，因為這時候日正當中，地面上幾乎沒有影子，古人認為此時陽氣最盛，可以壓制和驅散陰氣，妖魔鬼怪不敢出沒。

其次是為了死囚著想，由於死囚長時間關在不見天日的地牢中，精氣神自然相對比較萎靡，加上正午的陽光十分刺眼，致使犯人神智不清，即便被砍頭，狀態也是渾渾噩噩的，沒太多力氣反抗，因此選在此時行刑，不僅成功率高，也可減輕死囚痛苦。

最後，古代行刑也講究氛圍，為了營造冷風蕭瑟、萬物凋零的場景，挑選了最適合砍頭的秋季，加上此時農作物也收成了，不會耽誤農務，老百姓自然有時間觀刑，同時達到殺雞儆猴的效果。