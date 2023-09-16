古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，擁有三千佳麗，不少後宮女子為了爭寵明爭暗鬥，無所不用其極，尤其是從貴人晉升為「嬪」時，更是欣喜若狂，只因為背後多了3大特權，包括擁有獨立宮殿、子嗣撫養權，死後能葬在皇陵。

根據《網易》報導，歷朝後宮制度不盡相同，以清朝後宮主位為例，皇后以下設皇貴妃1人、貴妃2人、妃4人、嬪6人，分居東西六宮。嬪位以下的貴人、常在、答應，則沒有固定數，但是不同身分地位的嬪妃之間，差距可說天差地別。

其中，當貴人被提拔為嬪後，之所以欣喜若狂，除了升職之外，意味著擁有了3大特權，首先是住宿方面的改善，只有嬪以上的女子才有屬於自己的獨立宮殿，每座宮殿都有許多宮女太監可供差遣。至於嬪以下的女子，地位也只比宮女們略為尊貴一些而已，因為沒有自己的宮殿，皇帝也不會來探望，平時更是少有接觸，若想晉升是十分困難的。

其次是事關子嗣的撫養權，位份低微的女子即便生下皇嗣也沒權撫養，甚至想見上一面都很困難，不過嬪以上的女子不僅享有撫養自己孩子的權利，就算自己沒生下一男半女，也有權利收養貴人以下的孩子，來鞏固自己的地位。更重要的是，清朝講究的不是母以子貴，而是子以母貴，因為清朝皇帝的子嗣眾多，所以更在乎皇子生母的出身。

最後，古代女子是很難建功立業的，尤其是這些嬪妃只能將希望都寄託在以尊貴的身分陪伴皇帝左右，這樣在死後才能名留青史，就像乾隆的富察皇后、令妃等，直至今日依舊被後人熟記；就算是一些不受寵的嬪妃，死後也能葬在皇陵。至於嬪以下者，史書上不會寫有她們的名字，死後也不能與皇帝葬在一起。