刺青是一門藝術，不過胡亂跟風可能會淪為笑柄，美國德州一名男子領養一隻狗回家，並在無意間發現愛犬的身上有個特別的刺青圖案，於是他也在手臂內側紋了一模一樣的刺青，沒想到友人一看又錯愕又覺得好笑，直言該圖案意味著「已結紮」，常見於抓紮的流浪犬隻，讓他悔不當初。

根據國外知名論壇網站reddit上的分享，美國德州一名飼主領養了一隻狗，並在無意間發現愛犬的身上有個奇特的刺青圖案，為了表達對愛犬的憐惜，在不知道這個符號所代表的真實意義之下，他也在手臂內側紋了一模一樣的圖案。

當完成刺青後，飼主還開心地將成果照上傳至網路，不料好友們看到後當場傻眼，紛紛留言直呼「天呀！那個符號代表著已經結紮的意思，被我救援的狗狗身上也有一個」、「你也結紮了嗎」、「千萬別讓你媽看見」、｢這太搞笑了｣。對於自己無意間鬧了一個大笑話，飼主無奈表示會考慮將圖案改刺成狗腳印。

事實上，國外動保組織會在救援或是抓紮的狗狗身上留下該記號，目的是為了讓收容所人員與獸醫一眼就可以看出狗狗是否結紮，避免狗狗再挨一次刀，同時耗費醫療成本。在台灣，絕育過的流浪貓狗則會以「剪耳」的方式作為標記，並採取「男左女右」的概念辨識公母。