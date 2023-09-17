古代統治者為了鞏固權勢地位，不惜頒布嚴刑峻法，而「腰斬」就是其中之一，顧名思義就是把人從腰部斬為兩半，不過由於人體大部分器官都在上半身，所以腰斬後並不會立即死亡，清朝官員俞鴻圖受刑時倒在血泊中，以手指沾血在地上連寫7個「慘字」才斷氣。

根據《搜狐網》報導，殷商時期的死刑手法幾乎圍繞著燒、烤、蒸、煮，像是「醢刑」（醢音同海）是把人剁成肉醬；「脯刑」是把人做成肉乾；「炮刑」是將人綁在火爐的金屬外殼上烤成熟肉；至於「鑊烹」（鑊音同或）則是直接把人扔到大鍋煮成肉羹。

直到周朝，以刀斧砍殺才逐漸成為死刑的主流，大致分為車裂、斬、殺3種手法，其中，斬指的就是腰斬，最初行刑時，劊子手使用的是斧頭，之所以不用青銅，是因為青銅的質地較軟，不夠鋒利；後來鐵兵器時代來臨，刀便成了主要的執行工具。

不過刀雖然鋒利，但也很容易磨損，對行刑者的要求也高，必須要非常了解人體構造，才有辦法一刀將人剖成兩半，於是更為方便的鍘刀逐漸成為主流，對於行刑者的要求也比較低。

腰斬的可怕之處在於，人體大部分器官都在上半身，所以受刑者在被腰斬後，不會當場死亡，眼睛向下看還能目睹被攔腰斬斷的下肢，並且清晰地感受到瀕死的痛楚，無論是生理或是心理上都飽受折磨。所以不少受刑者家屬都會賄賂劊子手，要他們將動刀的部位稍微往上一點，好讓受刑者死快點。

歷史上被腰斬的人很多，像是秦朝的李斯、漢朝的晁錯等，最後一位則是清朝河南學政俞鴻圖，他斷氣前倒在血泊中，以手指沾血在地上寫了7個「慘」字，告訴人們腰斬有多殘酷。雍正皇帝聽聞後，才下令封刀，至此，存在2000多年的腰斬才正式退出歷史舞台。