大陸西安咸陽國際機場在擴建工程中，意外發現北周開國皇帝宇文覺的陵墓「靜陵」，並從中出土100多件文物和墓志，然而考古人員察覺，靜陵雖然貴為靜陵，規模卻小於周邊北周勛貴的墓葬，可能和北周提倡「節葬」，以及他下葬時已經被廢為「略陽公」有關。

根據《三秦都市報》報導，2022年7月因為西安咸陽國際機場擴建工程，陝西考古人員意外發現了北周開國皇帝孝閔帝宇文覺的陵墓「靜陵」，並於近日在大陸央視節目《探索發現》中公開墓葬的考古研究結果。

報導指出，靜陵所處的區域為「洪瀆原」，周邊還分布著北周武帝的「孝陵」，以及多位北周勛貴的墓葬，因此專家推測這裡可能就是北周王陵的分布區域。而靜陵共有4個天井，為單墓室土洞墓，墓葬內部已經被盜，經過發掘清理，出土了100多件文物，包含北周風格明顯的鎮墓俑、武士俑等，另外還出土一塊刻有「周故略陽公宇文覺墓，二年十月壬申」的墓志，讓考古人員明確了墓主人的身分。

靜陵雖然貴為帝陵，規模卻不符合帝王陵級別，甚至小於周邊許多北周勛貴的墓葬，專家解釋可能有2種原因，第一是因為北周皇帝提倡「節葬」的傳統，第二則是因為宇文覺下葬時，已經被廢為略陽公。

根據史料記載，西元557年，權臣宇文護廢掉西魏恭帝，擁立當時才15歲的堂弟宇文覺當上皇帝、建立北周政權，當時根基尚淺的宇文覺不滿堂哥專權，開始圖謀從他的手中奪回權力，然而和大臣李植、孫恒的密謀走漏風聲，於是宇文護當機立斷控制禁宮兵權、殺掉主謀大臣，宇文覺則被廢為略陽公，幽禁在以前住過的房屋中，一個月後被殺。