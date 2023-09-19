大陸考古學家在陝西西安發現秦始皇陵，並出土大量兵馬俑，被譽為世界第八大奇蹟，2015年印度總理莫迪參觀兵馬俑時，曾問「兵馬俑為何沒有女俑？」考古學家則解釋，秦國商鞅變法後，確實曾實施全民皆兵制度，但正常情況下女性是不用當兵的。

大陸陝西省考古研究院研究員許衛紅提到，印度總理莫迪參觀西安兵馬俑時，曾問「兵馬俑為何沒女俑？」引發許多人關注，在《商鞅書》記載，「三軍：壯男為一軍，壯女為一軍，男女之老弱者為一軍，此之謂三軍也。」指壯年女子被分成一軍，顯示秦國女性確實要參加戰爭，小孩組成童子軍，婦女則是應急預備役等。

秦國自商鞅變法後，實行普遍徵兵制，16歲至60歲男性都需服兵役，實施全民皆兵的政策，主要是當時進入戰時緊急狀況，男兵用於迎敵，年輕女兵則是修築防禦工事，老弱兵就用來負責後勤供應，也因高效率的利用人力，秦國才能完成統一，不過在普通情況下，女性不用當兵，而兵馬俑反映的是秦國正常狀態下的兵役制度。

許衛紅進一步提到，有些導遊介紹秦國婚姻制度公平，不過在古代男權時代，女性其實一直被視為物件，秦國確實有法律制度，例如《睡虎地秦簡》記載「棄妻不書，趙二甲。其棄妻亦當論不當？趙二甲。」指男子休妻必須上報官府，私自離婚恐會被罰錢，但遭拋棄的女方也要同等受罰，顯示秦國男女並不平等。