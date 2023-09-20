古代皇帝會在陵墓設石碑，刻上生前的事蹟，而明十三陵卻只有明成祖朱棣的石碑有刻字，其餘皇帝都是無字碑，讓後世感到好奇，有人推測可能是效仿武則天的無字碑，不過明代帝陵研究會會長胡漢生解釋，其實是建碑的明世宗嘉靖皇帝不想寫。

據大陸電視節目《百家講壇》介紹，自明成祖朱棣在天壽山建明陵，後來的皇帝也在此建陵，稱為「明十三陵」，當時皇帝為了彰顯功德，會在陵墓建神功聖德碑，不過十三陵中唯獨明成祖的長陵有刻碑文，其餘12座只有碑卻沒文。

明代帝陵研究會會長胡漢生解釋，明十三陵的無字碑與武則天的無字碑並沒有關係，在明世宗嘉靖年間，唯有長陵立神功聖德碑，其餘的獻、景、裕、茂、泰及康6陵都沒有，嘉靖皇帝認為無法彰顯列位皇帝的功德，於是下令幫忙建碑，碑建成後，禮部尚書嚴嵩提奏請皇帝撰寫碑文，卻遲遲沒下文，明代古籍也未相關記載。

胡漢生進一步提到，學界認為與「大禮議之爭」有關，當時嘉靖欲為生父興獻王朱祐杬（音同元）追尊上號，卻引起政治鬥爭，大學士楊廷和等大臣要求他稱明孝宗為皇考、張皇后為聖母，讓原本就對張皇后不滿的嘉靖相當氣憤，認為大臣有張皇后撐腰才敢與自己作對，而明武宗的夏皇后與張皇后又是婆媳關係，因而也被嘉靖皇帝厭惡。

張皇后與夏皇后去世後，嘉靖皇帝要為明孝宗及明武宗撰寫神功聖德碑的碑文，但依明朝禮制規定，神功聖德碑的內容包含皇帝的豐功偉業及皇后的賢德，他不願意為兩位皇后寫下讚美語句，但從禮制角度來看，又不能只寫皇帝不寫皇后，他索性都不寫了，後世皇帝不敢僭越，因此立了功德碑也不再刻字。