史上最狂嫁妝！春秋五霸之一「晉文公」不捨女兒出嫁，特製一件用於洗手的青銅禮器，盤上用鳥、龜、魚、青蛙等動物做裝飾，宛如一座水上動物園，動物構件還會隨水流轉動，讓後世佩服2600年前工匠的技術。

根據《央視新聞》報導，2600年前晉文公的長女孟姬準備出嫁，他命令工匠用青銅製作「晉公盤」作為嫁妝，晉公盤是一種洗滌器具，搭配物品「匜（音同宜）」使用，匜負責倒水，盤則是用於接水，手就放在盤子上方洗，口徑40公分。

晉公盤上飾有鳥、龜、魚、青蛙等多種動物，均可360度旋轉，鳥嘴能自由開合，鱉頭也能任意伸縮，當水流下來時，盤中的的動物就像被賦予生命而轉動，晉文公將思念與囑託刻在青銅盤內，希望女兒看到隨水流動的魚，就能感受到父愛。

不過如此精密的青銅器，晉國工匠如何製作？專家透過電腦斷層掃描，發現晉公盤透過「分鑄法」製作，其附耳、人形三足、動物裝飾和盤子都是分開鑄造，另外製作旋轉動物裝飾時，先做出立柱支撐，再用動物構件的芯部包裹住立柱的頂部，配合鑄造工具「外範」澆鑄銅液，就可讓動物360度旋轉，晉公盤也顯現出春秋時期晉國的強大。