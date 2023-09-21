大陸考古團隊在湖南寧鄉的楊家灣古墓群發現一座北宋夫妻合葬墓，形制普通且單調，並沒有太大的研究價值，然而墓中卻藏著讓考古人員眼前一亮的罕見構造，在夫妻各別的墓室之間竟設有一扇小窗，被稱作「過仙橋」，有夫妻死後仍能再續前緣的意涵，不過考古學家鄭嘉勵有不同看法，認為古代夫妻並不如大眾想像浪漫。

綜合陸媒報導，湖南省文物考古研究院在2020年對位於寧鄉市的楊家灣古墓群進行搶救性發掘，其中一座北宋夫妻合葬墓引起考古人員關注，該墓葬有2個並排墓室，一側的墓室缺失墓蓋，另一個墓室則保存完整。

報導指出，宋代墓葬形制通常較為簡潔，墓磚花色也較單調，不具備太大的研究價值，然而讓考古人員驚訝的是，這座夫妻合葬墓的2個墓室之間竟有一扇小窗，稱作「過仙橋」，在考古中並不常見。「過仙橋」是古人「事生如事死」觀念的產物，夫妻無論活著或死了都要在一起，象徵夫妻死後再續前緣的美好祝願。

然而根據《澎湃新聞》報導，大陸考古學家鄭嘉勵對「過仙橋」有不同見解，他在著作《考古者說》的篇章「墓誌中的夫妻」提到，在夫妻合葬墓中，夫妻各居一室，男左女右，中間以磚牆或石板隔開，隔牆中再開一扇小窗，讓彼此的靈魂在地下也得以溝通。北宋文人蘇軾在《東坡志林》將這種葬制稱作「同墳異葬」，並讚許是「最為得禮也」。

鄭嘉勵解釋，這種「得禮」體現在夫妻死當同穴，又不失男尊女卑的分寸；夫妻各就各位又相敬如賓、心氣相通。墓室中左室略高於右室，象徵「夫為妻綱」，表現出家庭地位；丈夫的墓誌主要記錄「德、功、言」，家庭瑣事原則上可以被忽略，提到妻子通常只用「娶某氏」帶過，關於後代的繁衍都比這個更加詳細。

鄭嘉勵直言，古代夫妻或許不如想像中浪漫，他們的婚姻首先是為了傳宗接代，其次是為了兩大家族的利益，最後才是夫妻之間的感情。