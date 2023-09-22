泰國甲米府一名女屋主19日發現，家中突然闖進一名陌生女子一絲不掛地躺在客廳長椅上，還悠哉地吹著電風扇、看著電視，怎樣也趕不走，只好請來鄰居幫忙，但對方依舊不為所動，無奈之下只好錄影存證，並報警處理。街坊鄰居聽聞此事後也紛紛跑來圍觀，這時裸女才慢條斯理地穿上衣服離開現場。

綜合泰媒報導，甲米府奧律縣一名47歲女屋主19日驚覺有人闖空門，緊急找來58歲鄰居昌提（So Lae Chonthi）查看，赫然發現屋內出現一名陌生的年輕女子赤身裸體躺在客廳長椅上休息，身上只披了一件浴巾，一邊悠哉地吹著電風扇，一邊看著電視。

昌提表示，當下無論他們怎麼驅趕，該名裸女就是不走，無賴行徑讓人拿她沒辦法，只好緊急報警並錄影存證，其餘街坊鄰居聽聞消息後也紛紛上門圍觀，這時裸女才慢條斯理地穿上衣服離開現場。昌提指出，過去從沒見過該名女子，感覺不像是當地人，而且對方雖然將屋內不少物品散落在地上，但沒有竊取任何東西。

警方獲報後循線找到該名女子，並將其帶回警局釐清事情發生的經過，不過屋主和鄰居皆認為，這名裸女可能精神狀況有異，呼籲村內其他居民要做好門窗安全防護，避免類似情況再次發生。