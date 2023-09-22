現代人為了愛美，會在手腕或是腳踝處綁上紅繩，目的是祈求姻緣或是保平安，不過古代青樓女子之所以會在腰間繫上一條紅繩，背後有3大作用，除了祈願、避邪之外，還有著類似「遮羞布」的用處，意味著自己並非一絲不掛。

根據《搜狐網》報導，古代封建社會，不少窮苦百姓迫於生計，會將女兒拐賣到青樓，而民間有一句俗語「下海繫紅繩，從良斷青絲」，就是對青樓女子悲慘命運的真實寫照。這些出身貧寒的女子最終只能靠著一身皮囊博取男人歡心，之所以選擇在腰間繫上一條紅繩，背後有3大用意。

首先是為了祈願，希望月老能大發慈悲，讓她們遇上不在乎她們不堪的過去，並願意為其贖身的男人，雖然希望渺茫，但這根紅繩成了她們唯一的寄託。

其次是為了避邪，畢竟青樓是龍蛇雜處的地方，這裡各式各樣的人都有，而紅色一直被視為吉祥的兆頭，為了避免邪氣入侵，繫上紅繩可以趨吉避凶，起到保護作用。

最後還有一個特殊用意，那就是為了給自己保留最後一絲尊嚴，類似「遮羞布」的概念，當她們衣衫褪盡時，這條紅繩依然繫在身上，意味著她們最後的底線，目的是提醒自己，即便處境多艱難也不要向下沉淪，更像是一種自我安慰。而當她們從良之際，就會剪斷髮絲，象徵與過去訣別，重新開始。