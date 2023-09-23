大陸婚鬧頻傳，時常有整過頭的情況，招來不少惡評，山東近日有多名壯漢用滅火器狂噴2名伴娘，儘管過程中伴娘們不斷尖叫且全身泡沫，其中一人更被噴倒在地，腿軟站不起來，眾人依舊不放過她們。影片曝光後隨即引爆網友怒火，對此拍攝者出面表示，事前有跟伴娘商量，女方事後並沒有追究。

綜合陸媒報導，山東青島近日傳出離譜婚鬧，影片中可見，當時2名伴娘下車後被多名壯漢用滅火器狂噴，嚇得不斷尖叫奔逃，其中一人更被噴倒在地不斷哭泣，一度腿軟，眾人非但沒有停手，還在一旁嘻笑看戲。

影片曝光後隨即引起網友撻伐，紛紛留言痛批「這不叫婚鬧，這是故意傷害」、「去驗傷吧，檢查一下肺功能損傷」、「這種吸入的話很危險，建議報警」、「這是滅火器、化學物品，新娘還是個人嗎，可以斷交了」、「這是耍流氓，放任親友這麼搞，新郎的為人也有待商榷」。

隨著輿論愈演愈烈，拍攝者出面解釋，事前已經跟伴娘討論好，並提前幫她們準備雨衣，「她們清理乾淨後，也沒有去追究這件事」。青島城陽分局夏庄派出所工作人員則表示，已經看到相關影片，後續會交由民警處理。