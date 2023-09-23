吵架說氣話，就容易禍從口出。國外一名男子在網路論壇提到，他與妻子結婚9年，育有一個6歲大的女兒，近日夫妻倆發生爭執，妻子卻脫口說出「她不是你女兒」，讓該名男子瞬間傻眼，事後妻子急忙解釋是氣話，但他已對這段婚姻失去信任。

一名男子在網路論壇《Reddit》發文透露，他與妻子結婚快9年，育有一個6歲的女兒，夫妻倆經常發生激烈爭吵，甚至數次差點離婚，未料近日他們又起爭執，妻子竟怒嗆女兒並非他親生，讓原PO瞬間愣住，妻子意識到不對，趕緊緩頰稱只是氣話。

原PO提到，妻子這番話讓他思考女兒的身分，因為他與妻子的婚姻一直存在問題，期間甚至短暫分居一段時間，「我忍不住會想，那段日子她是不是跟別人發生關係，甚至開始覺得女兒長得像妻子，與我完全沒有相像的地方」，讓他感到非常困擾。

原PO說，他與女兒的感情非常好，比起懷疑妻子，更痛恨質疑女兒非自己的骨肉，讓他猶豫是否要做親子鑑定，「不論結果如何，我都是她法律上的父親，但老婆不再是我的妻子了」。貼文曝光後，不少網友回應「就算只是氣話，一旦說出這種話，我就不會與對方繼續過生活」、「不管有多生氣，都不應該對愛人說這種話」。