秦始皇「嬴政」率領號稱虎狼之師的秦軍，先後攻破六國，成為歷史上第一個中央集權的帝國，不過在完成統一大業後，執著永生的秦始皇卻在49歲就一命嗚呼。對此，大陸歷史學者指出，秦始皇之死，民間有3種說法，包括被謀殺、過勞，以及「元水」喝多了中毒而亡。

大陸歷史學者紀連海指出，秦始皇的死因成謎，民間眾說紛紜，但主要有3種說法較為人所信服，首先對於陰謀論愛好者而言，熱衷於「謀殺說」，不成器的胡亥為了提前當皇帝而謀殺親爹，此說法源於文學家郭沫若的小說《秦始皇之死》，胡亥和宦官趙高聯手用釘子，活活釘死嬴政。

第二種說法是「過勞死」，秦始皇滅六國、修長城、蓋阿房宮及興建驪山大墓，猶如上了發條的時鐘一刻不得閒，身體到了臨界點後便暴斃身亡。

不過最為人所信服的則是仙丹吃多了中毒而死，秦始皇在完成統一大業後，迷上一種號稱喝了能長生不老的「元水」，卻怎樣也沒想到，在元水護體的情況下，年僅49歲就與世長辭。後人在探究秦始皇的死因時，曾聚焦在他每日必飲的元水，赫然發現原料裡的雞血石成分竟富含水銀，長期飲用相當於慢性服毒。