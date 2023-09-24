玄奘從西域取經歸來時，曾在一個名為「朅盤陀國」的國家停留幾天，有趣的是當地人雖然身穿胡服，但王族相貌卻跟中原百姓極為相似，更自稱是「漢日天種」，一問之下才發現該國的建國史極為離奇。

根據《搜狐網》報導，古代封建社會，和親一直是國家之間維護邦交的手段之一，西漢時期便有大量和親公主遠嫁匈奴，換取邊疆和平的情況，只不過大多數並非真的公主，而是臨時被冊封的宗室女子和宮女。當時波斯國王派使臣前來求娶漢朝公主，朝廷也欣然同意，於是派遣了一眾侍女和護衛隊，在使團的帶領下，將公主遠嫁至波斯。

然而前往波斯不僅路途遙遠、道路險阻，還可能遇到賊兵作亂，當隊伍行經西域時，正好發生戰亂，使團為了保護公主的安全，只好將公主安置在一處陡峭的孤峰之上，四周嚴密把守，確保萬無一失。在艱難地度過3個月後，戰亂才算平息，不料正當隊伍準備繼續前行時，使者突然發現公主竟懷有身孕，頓時慌了手腳。

由於公主是波斯國王未過門的妻子，又是漢朝公主，卻在使團的保護下與人私通以致懷孕，這讓使者氣急敗壞的質問到底是誰闖下的禍，沒想到公主的侍女卻說，「您不用為此憂慮，此乃神蹟也。這幾天，每日正午都會有一位天神從太陽中乘馬而來，與公主相會於此。」

使團明知道這是公主和侍女編造的謊言，但事已至此，無論是回波斯覆命，或是將公主送回漢朝，都是死路一條，最後眾人商議後決定就地建國，並修建了「公主堡」，視公主腹中的孩子為日後的國王。由於護送隊伍人數眾多，又有豐厚的陪嫁物資，於是透過繁衍擴張，成功建立了「朅盤陀國」，也因為「母乃漢土之人，父乃日天之種」，所以該國自稱為「漢日天種」。

事實上，朅盤陀國就是塔吉克族的前身，南北朝時國勢最盛，後來成了唐代的領土。至於公主堡則位於現如今塔什庫爾干塔吉克自治縣以南約70公里，卡拉其峽谷的一座海拔4000多公尺的高山上。