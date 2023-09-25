唐朝詩人王勃出身世家，頭腦聰慧，自幼就能寫詩作賦，還和詩人楊炯、盧照鄰、駱賓王合稱「初唐四傑」，然而王勃在王府任職期間，沛王和英王鬥雞，他為了助興寫了一篇《檄英王雞》文，未料竟被皇帝認為在挑撥兄弟感情，當即下令將其貶官，大陸歷史教授稱，這次事件是王勃人生的重大轉折點，之後他的仕途開始走下坡，最終英年早逝。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐高宗時期，王勃曾在沛王府擔任修撰，某次沛王李賢要和英王李顯鬥雞，王勃特地寫了《檄（音同錫）英王雞》，討伐英王的鬥雞，為沛王助興。

雖然王勃最初寫文章時並無惡意，但這件事傳到唐高宗耳裡，讓他非常不高興，痛批「歪才，歪才！二王鬥雞，王勃身為博士，不行諫諍，反作檄文，有意虛構，誇大事態，是交構之漸。」認為王勃做此文的意圖是在挑撥沛王和英王之間的兄弟情誼，於是立即下詔廢除王勃職務，將他逐出沛王府，從此王勃的仕途也開始走下坡路，最終英年早逝。

大陸文史學者趙所生也曾發文提到，唐初諸王為了搶奪皇位展開爭鬥，引發著名的「玄武門之變」，唐高宗也經歷過兄弟相爭的事件，所以對此非常在意，而王勃寫的《檄英王雞》一文無意中觸動到他敏感的神經，被認為在挑撥諸王間的關係，才會落得貶官的下場。