宋朝是古代封建社會中，經濟、文化以及科技最繁榮富裕的時代，也因為人民生活水準提高，生活過得較為安逸，所以百姓們大多晚婚晚育。有趣的是，當代有一個奇特的現象，那就是盛行「榜下捉婿」，在放榜當天綁架新科進士當女婿，連73歲老人也不放過。

根據陸網報導，宋朝是文人制度，實行高薪養廉政策，不少男人將金榜題名作為終極奮鬥目標，難免錯過結婚時機，也因為「以官為貴」的價值觀，科舉制度選拔出來的官員自然十分搶手，並形成「榜下捉婿」的奇特風氣。

大陸歷史學者于賡哲指出，放榜當日，各地富豪仕紳的家丁會拉著「擇婿車」去蹲點，一看到哪位公子中榜，就會蜂擁而上搶人，場景猶如打劫一樣，最後將人帶回家，說服對方當自家女婿。不過當時就曾發生一起烏龍，一名新及第的青年被權貴看中，派出10幾位家丁硬將他簇擁進了家門，想把愛女嫁給他，不料青年卻說「我出身寒門，怎能高攀？如果能娶到令嬡，確實是幸事，但須等我回家與妻子商量一下再說，可好？」權貴一聽對方年紀輕輕就已經結婚，也只能作罷。

無獨有偶，一位名叫韓南的考生中了進士，立即就有媒人上門提親，卻絲毫不顧他已經是高齡73歲的老人，韓南只能搖頭苦笑，幽默作了一首詩「讀盡文書一百擔，老來方得一青衫。媒人卻問余年紀，四十年前三十三。」由此可看出，當時人們對於中榜士子的推崇程度。