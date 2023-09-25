眾所皆知，和尚需要嚴格遵守戒律，其中最為人熟知的就是不能吃肉喝酒，然而明末民變領袖張獻忠建立大西政權後，某次竟以屠城為由，要脅和尚吃肉。沒想到對方忍辱破戒後，緩緩吐出10個字，竟成為千古名句。

根據《騰訊網》報導，崇禎17年（西元1644年）張獻忠帶領農民軍殺入成都，隨即自立為大西皇帝，不過他有個習慣，每攻破一座城池就會大開殺戒，搞得當地生靈塗炭。相傳他攻打渝城時，行經一間寺廟，便在裡頭暫時休息，因為聽聞和尚戒酒戒葷腥，竟一時興起用一城百姓的生命作為賭注，強迫和尚吃肉喝酒。

就在眾人左顧右盼，顯得特別為難之際，一位法號名叫「破山」的和尚挺身而出，當著張獻忠的面連吃了好幾碗肥肉，還喝了幾壺酒。張獻忠幸災樂禍表示，「你既然已經入了佛門，竟然還敢喝酒吃肉，不怕佛祖懲罰你嗎？」破山卻淡定從容地說，「酒肉穿腸過，佛祖心中留」，短短10個字讓殺人如麻的張獻忠也深感震驚，之後也確實履行了承諾，不僅沒有濫殺無辜，並且還命令士兵保護當地百姓不受侵擾。

張獻忠走後，面對師兄弟們的質問，破山和尚對於吃肉救人一事直言，「一城百姓性命故，老僧何惜如来一戒」，認為不吃肉是因為不殺生，吃一塊肉可以救一城生靈，哪個孰輕孰重，自然不言而喻。