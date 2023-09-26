美國加州一名女網友在論壇Reddit發文分享，她的朋友曾在酒吧工作，某日一名男顧客送了張價值20美元（約新台幣644元）的刮刮樂當小費，她朋友當場刮開驚覺中5萬美元（約新台幣160萬元），顧客得知後竟反悔討回，此文曝光後引發討論。

一名網友在論壇Reddit的Server Life提到，幾年前她的朋友在酒吧當酒保，當時一名男顧客用餐完畢後，就給她一張20美元的刮刮樂當小費，她的朋友拿到後就轉身刮開，沒想到竟中5萬美元大獎，當下她並未隱瞞此事，還主動告知給小費的顧客。

原PO提到，顧客得知送出的刮刮樂中大獎，表情變得很尷尬，而她的朋友相當善解人意，也沒打算留住這筆獎金，便將刮刮樂還給對方，而顧客拿走後，仍然只給她小費20美元，事後在其他常客口中得知，男顧客順利兌換獎金，把錢拿至當地賭場揮霍。

此貼文曝光後，不少網友表示「誠實雖然很好，但沒理由歸還吧」、「如果是我絕對自己留下來，這筆錢可以改變人生啊」、「她善良的還給顧客，結果還是只拿到20美元的小費，太不值得了吧」。原PO最後提到，當她得知此事時也很生氣，但朋友似乎不在乎，只當成一件趣事，當時認為對方可能比她更需要這張刮刮樂。

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