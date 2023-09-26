古代皇帝為了死後依舊能在陰間享受榮華富貴，會在帝陵內放置不少價值連城的陪葬品，或是下令活人殉葬，而為了保證死後不被打擾，帝王會下令工匠們設置機關陷阱，用以對付盜墓者。不過外界不解，皇陵關閉後，最後一位工匠又是如何脫身？對此，因盜掘慈禧和乾隆陵墓的珍寶，而被稱為「東陵大盜」的孫殿英，在臨終前道破背後玄機。

根據陸網報導，1928年孫殿英以軍費吃緊為由，對清東陵進行挖掘，當然也沒有放過慈禧的定東陵。當一行人找到地宮入口後，發現墓門後方似乎被東西給頂住了，無論眾人使盡吃奶力氣，墓門依舊紋絲不動。

孫殿英仔細觀察發現墓門非常講究，若是冒然使用炸藥，恐怕會炸毀墓室內的珍寶，或是因為墓室坍塌賠上性命。後來有人建議用木棍撬開墓門，沒想到真的撬開一個縫隙，並且發現墓門後方抵著一根石柱，需靠「拐釘鑰匙」才能將墓門打開。

原來當初興建皇陵的工匠採用了一種防盜技術，由於墓室大門是由兩扇門組成，在封上最後一扇門之前，會先關上另一扇，並將石柱立起，待工匠站在門外後，再使石柱跟著門緩緩傾斜，直到兩扇門關上，便能成功將門牢牢抵住，也能保證工匠在墓門關閉後，不會受困其中。

後來孫殿英一行人先將「拐釘鑰匙」穿進墓門縫隙，接著將頂門石套住，再從門縫中慢慢把頂門石推開，這樣既能打開墓門，頂門石也會完好無損。不過這種防盜技術在當時十分保密，直到孫殿英晚年說出後才較為人所知。