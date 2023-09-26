日本一名23歲男子大學畢業後，進入一間網頁設計公司，主管安排一名女同事指導他工作，未料對方常與他有親密肢體接觸，之後更是直球告白，說他們個性很合，前世很有可能是兄妹，不過交往短短2個月他就被甩了，之後才知女方與許多同事都有一腿。

根據日媒「日刊SPA！」報導，化名「史親」的23歲男性大學畢業後，順利到網頁設計公司上班，公司不大僅10人左右，一名26歲女性前輩負責帶他熟悉工作，史親提到，女前輩個性活潑，看起來就像大學生，「我們剛認識時，她還主動摟住我的手臂，甚至離我非常近，不到2周的時間，我們就私底下約出去吃飯」。

史親回憶說，某次吃飯時女前輩突告白，「湊到離我面前僅10公分的距離，說我們都喜歡藝術、電影和音樂，興趣這麼相似，上輩子可能有關係，也許是兄妹或是情人」，史親瞬間淪陷還與女方開房間發生關係，兩人也順利交往，豈料過了兩個月後，關係變得越來越淡，女前輩突然提出分手，表示想恢復普通同事關係。

史親一開始並不願意，無奈女方心意已決，之後他發現女方竟追求另一位同事，難過到辭去工作，離開這個傷心地，不久後與前同事聚餐時，才得知該名女前輩並不單純，經常在公司勾搭男同事，至少有5、6名人與她有肉體關係或正在搞曖昧，她甚至還會搭訕女同事的男朋友，有些人因此被逼到離職。