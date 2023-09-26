北京故宮是明清時期的皇家宮殿，又稱「紫禁城」，是明成祖朱棣於永樂4年（西元1406年）下令全面建造，並於永樂18年（西元1420年）落成，為世界上現存規模最大、最完整的木質結構古建築之一，吸引大批國內外遊客前往朝聖。不過即便是再輝煌的宮殿，歷經時光摧殘，多處早已滿目瘡痍，沒想到專家們對損壞的地磚進行大規模修復時，意外發現600多年前的秘密，不由得感嘆朱棣是個狠人。

根據《搜狐網》報導，紫禁城自落成後，至今已有600多年歷史，期間經歷了大大小小的地震，仍屹立不倒，背後原因除了是建築設計巧妙之外，使用的建材也十分講究。不過儘管如此，還有許多地方需要進行修繕，其中最讓專家感到訝異的是，在修復太和殿附近的地磚時，發現挖開後底下又疊了一層層的地磚，仔細一數竟多達15層。

對此，專家認為，此舉很可能是朱棣為了阻止有心人士在宮殿附近挖掘地道，從而威脅自己的人身安全而下令建造。由此更可看出朱棣的為人小心謹慎，不給敵人有可乘之機。

此外，《明成祖實錄》記載，當紫禁城建成後，朱棣將當時所有參與建造地磚的工匠全部毒啞，由於當時工匠地位較低，多數人是不會寫字的，所以技藝都是靠著口耳相傳，一旦工匠被毒啞就能防止洩露皇宮的布局秘密。