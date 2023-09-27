哥倫比亞一名女子近日搬進新公寓，但住沒幾天就發現不對勁，有時家中衛生紙會自己打開，相框莫名掉下來，甚至總覺得被監視，讓她不禁毛骨悚然，直到有一天窗邊冒出「兇手」，她才驚覺是鴿子在搞鬼。

根據《The Dodo》報導，法利（Christina Farley）2個月前搬進哥倫比亞麥德林（Medellín）一間公寓，入住第3天就感覺新家有鬧鬼跡象，她說「有一天我回到家，發現衛生紙竟被打開，好像被貓玩過一樣，還有一個相框也掉了下來」，種種詭異事情讓法利心生恐懼，甚至覺得被監視，讓她嚇到忍不住哭出來。

有一天法利在家工作，由於她並未關窗，一隻鴿子飛進來停在屋內的電視上，法利起初不以為意，隔天她睡醒時，發現同一隻鴿子停在窗戶旁，她才意識到家裡根本沒鬧鬼，而是鳥飛進來搗蛋，法利當下並未驅趕，從此鴿子每天都會出現，只要看窗戶沒關就會飛進屋內，法利提到，「我能確定是同一隻，牠頭頂的羽毛像龐克髮型」。

法利替鴿子取名為「Ave María」，並表示牠最喜歡窩在電視、書架及洗衣機附近，有時一待就是一整天，樓下鄰居曾餵過這隻鴿子，但從未進到鄰居家裡，「這緣分真的很神奇，牠看到我時完全不害怕，甚至很願意與我互動，如今這隻鴿子就像我的室友」。