大陸貴州一名女子近日走在大街上時，突然被一輛貨車的車斗尾門偷襲，硬生生從後方搧了一個「鐵巴掌」，導致整個人重摔倒地，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

綜合陸媒報導，這起意外事件發生在貴州省安順市，根據網路上瘋傳的影片可見，一名女子上（9）月11日上午走在大街上，不久後一輛小貨車從她左後方靠近，當車輛經過她身邊時，車斗尾門突然碰巧甩開，直接搧了女子一個「鐵巴掌」。

毫無防備的女子當下被強大的力道搧飛，並且重重摔倒在地，而貨車駕駛渾然不覺出事了，女子只能眼睜睜看著肇事車主揚長而去。好在前往醫院檢查後，女子只有肩膀及腿部受到輕傷。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「根本是人間凶器啊」、「這女孩如果矮一點，感覺都能直接拍暈」、「幸好打的不是後腦勺，不然直接腦震盪了」、「隔著螢幕都覺得痛」；當地交警也提醒，貨車駕駛上路前一定要全面檢查車況。