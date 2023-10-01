古代崇尚君權神授，皇帝都會自稱是「天子」，以合理化自己的統治行為，不少皇帝還會到高山上祭天，稱作「封禪儀式」，以示對於天神的尊重，然而大部分的皇帝都不約而同選擇了「泰山」作為舉行封禪的地點，卻只有女皇帝武則天特立獨行，是歷史上唯一在「嵩（音同松）山」舉行儀式的皇帝。

根據大陸節目《館長來了》介紹，秦始皇、漢武帝、唐玄宗、宋真宗等皇帝都曾登上位於山東泰安的「東岳」泰山封禪，而武則天不僅是歷史上唯一的正統女皇帝，也是唯一選擇在河南登封的「中岳」嵩山舉辦封禪儀式的皇帝。

南京大學歷史學院副教授武黎嵩指出，嵩山的地理位置於洛陽附近，西漢司馬遷在《史記》曾提到「昔三代之居，皆在河洛之間」，也就是指夏、商、周三代皆在洛陽一帶建都。

除此之外還隱藏著一個小故事，周武王伐紂成功後看著新國土睡不著，並說還有一件事情沒有完成，叫作「定天保」，必須找一個離天最近的地方來祭祀上天，加上周代末年的《詩經》記載「嵩高維嶽，駿極於天」，於是武則天就把自己的國號溯源到周武王，並且決定登上嵩山舉辦封禪儀式。

大陸中國國家博物館研究員陳履生表示，武則天「嵩山封禪」反映的其實是古代中國「天人合一」的思想，「天人與我並生，萬物與我合一」，且不只是武則天，登上泰山舉辦封禪儀式的皇帝也都充分表現出了對於天的敬仰。