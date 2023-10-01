清朝光緒帝一生過得憋屈窩囊，從4歲登基一直到38歲身亡，名義上雖是大清皇帝，實際上只是個傀儡，真正掌握大權的則是慈禧太后。對於光緒的死因，究竟是生病死亡，還是人為迫害，坊間眾說紛紜，大陸歷史學者曝光背後真相，坦言專家透過一縷頭髮解開百年疑雲。

西元1908年11月14日傍晚，光緒皇帝駕崩，享年38歲，隔天74歲的慈禧太后也斷氣身亡，年齡相差36歲的兩人，去世時間相隔不到20小時，光緒皇帝的死因引起許多猜測。大陸歷史學者紀連海指出，為了釐清光緒的死因，現代考古專家先後提取光緒的頭髮，清洗後晾乾，接著剪成一公分長的截段，逐一編號、秤重和封裝，逐段檢測頭髮中的元素含量。

專家發現，光緒頭髮中的砷含量，遠遠高出正常值，由此斷定光緒是死於砒霜中毒。至於是誰下的毒，有一說是袁世凱，但當時袁世凱只是個大臣，並沒有這麼大的權力；還有一說是慈禧的嫌疑最大，尤其是光緒死後，慈禧也跟著過世，這時間點的巧合太不可思議。

紀連海認為，當時慈禧早已病入膏肓，估計是怕死後被光緒清算，乾脆先下手為強，毒死光緒，隨後慈禧也沒撐過一天就駕鶴歸西了。