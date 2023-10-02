大陸考古團隊1979年在山東日照針對「陵陽河遺址」進行考古挖掘，某天中午收工後，2名考古隊員在河邊洗手，打算先回家吃飯，豈料下秒竟看見一塊史前陶片，兩人興奮不已，顧不上手邊沒有考古工具，直接跪在地上，徒手挖了起來，最終順利出土「陵陽河遺址6號墓」，並發現了5000年前的古人已經發明釀酒技術的證據。

綜合陸媒報導，1979年山東博物館和莒縣文物管理所聯合對位於日照市莒縣陵陽鄉的「陵陽河遺址」進行考古挖掘，某天中午工作結束後，考古隊員蘇兆慶和賴修田因為手上全是泥沙，於是來到河邊洗手，準備洗乾淨了回家吃飯，蘇兆慶眼尖地發現一塊高約10公分、寬約7、8公分的陶片，興奮直呼這就是大口尊（陶瓷容器）的陶片。

蘇兆慶動手拿了一下陶片卻拿不動，礙於當時已經收工，手邊沒有任何考古挖掘的器具，兩人只好雙膝跪地、徒手挖起土來，挖到手都受傷流血也沒有停止，後來在當地農民工的幫助下，順利挖出一件濾酒缸，材質為夾砂紅陶，經專家鑑定後，確認是新石器時代大汶口文化時期罕見的釀酒器，而「陵陽河遺址6號墓」也隨之出土。

報導指出，6號墓是目前大汶口文化時期最大最豐富的墓葬，陪葬品多達206件，包含大口尊、成套的釀酒器等，蘇兆慶表示，這套釀酒器具屬於重大發現，證明了莒人早在5000年前就已經發明釀酒技術，也是莒地原始農業發展中糧食已有剩餘的標誌。