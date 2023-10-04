古代不少人歷經「十年寒窗苦讀」，只為了靠科舉翻身、光耀門楣，不過應試競爭激烈，就算很會讀書、才華洋溢，也不一定能順利考取功名。明末清初文學家李漁自幼天資聰穎，並以天才自詡，然而他的考運不佳，第一次出戰鄉試就落榜，3年後打算再戰，卻因為時局動盪只能無功而返，連考場都來不及進。

根據大陸央視紀錄片《鮮生史》介紹，出生於明代末年的李漁自詡為「神童」，不但襁褓識字，《四書》、《五經》也能過目不忘，之後參加「童子試」只考一次就中，成為五經童子，他也因此更加刻苦讀書。

然而在科舉這條路上並沒有因為李漁的天資聰穎而一路順遂，第一次赴杭州參加鄉試，他原本以為勝券在握，結果卻意外落榜，一貫以天才自居的李漁深受打擊，難以嚥下這口氣，於是寫信給同樣落榜的友人，「酒少更宜賒痛飲，憤多姑緩讀離騷。」稱他氣得連戰國著名詩人屈原所寫的《離騷》都不讀了。

3年後李漁打起精神，赴杭州再戰鄉試，結果他連考場都來不及進，清軍就已經攻了進來，他只能再度無功而返。眼見考取功名無望，李漁無奈之下將趕考路上看到的滿目瘡痍都寫進詩裡，在《甲申紀亂》中寫下心中的感慨，「人生貴逢時，世瑞人即瑞。既為亂世民，蜉蝣即同類。」認為自己在亂世之中就像蜉蝣一樣渺小。