國外一名男子與妻子結婚20多年，近日他才得知，交往前老婆竟與他的弟弟有一段情，兩人還是砲友關係，不僅如此，全家都知道這件事，唯獨他被蒙在鼓裡，該名男子聽聞後相當傻眼，覺得被當成傻瓜，將此事分享至網路，引發討論。

一名男子在知名論壇《Reddit》提到，他與妻子目前都已50歲左右，結婚長達20多年，近日從弟媳的口中得知，妻子和他交往前，曾與他的弟弟有一段情，兩人是砲友，雖然知道是過去式，但全家人都知道這件事，卻隱瞞他20年，讓他難以接受，「從我爸媽到兄弟姊妹，大家都知道這個秘密，我卻被當成傻子」。

原PO說，當年交往不久妻子就懷孕，兩人很快舉辦婚禮，而且在10幾年前，妻子突然注重外表，不僅動了隆胸手術，還經常跑到健身房運動，一度讓他產生不信任感，但兩人進行婚姻諮商後已重歸於好，如今又遇到這種事情，讓他不知道該如何是好，雖然知道每個人都有過去，但依舊難以釋懷，目前已與妻子分房睡，並考慮結束這段婚姻。

文章曝光後，不少人表示同情，認為家人隱瞞秘密很不尊重人，還有網友點出暗黑細節，「交往不久就懷孕，你很可能當了『現成爸』，最好驗一下DNA」、「很有可能你們約會前，妻子早就已經懷孕了」。原PO事後補充，他將孩子撫養長大，已經有深厚的情感，就算不是他的親骨肉，依舊是他的孩子，所以不打算做親子鑑定。