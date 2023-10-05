明朝國祚總計276年，共經歷16位皇帝，從最初的開國皇帝朱元璋，到最後一任皇帝朱由檢，他們將明朝由盛而衰的歷史，演繹的淋漓盡致。有趣的是，除了朱元璋之外，其餘名字都是嚴格按照五行取名，以求大明王朝生生不息。

根據陸網報導，姓名學是一門深奧的學問，明朝開國皇帝朱元璋對於名字能改變一個人的氣運格局，這一說法深信不疑，於是他廣招能人異士，希望將國家的運勢融入朱氏子孫的姓名之中。好在皇天不負苦心人，有位玄學高手提出世間萬物都是由金木水火土元素組成，若是將五行運用在朱氏子孫的姓名中，便可保證大明王朝在朱氏帶領下，得以江山穩固。

攤開明朝16位皇帝，除了朱元璋之外，其餘帝王名字最後一個字的偏旁，都是嚴格按照五行的方式取名，分別為：朱棣、朱允炆、朱高熾、朱瞻基、朱祁鎮、朱祁鈺、朱見深、朱祐樘、朱厚照、朱厚熜、朱載垕 （ ㄐㄧˋ ）、朱翊鈞、朱翊鈞、朱常洛、朱由校、朱由檢。

除此之外，帝王姓名還藏著另一層玄機，像是朱元璋的兒子包括朱棣、朱標、朱樉、朱棡等，都與木元素有關；至於朱元璋的孫子輩則是火元素為主，後代取名皆遵循「五行相生」，也就是「木生火、火生土、土生金、金生水、水生木」。

事實上，不光是名字，歷代王朝也講究「五德」，概念源自於戰國時期陰陽家鄒衍，是指五行中，金、木、水、火、土所代表的五種德性，例如：元朝尚金，屬金德；明朝滅元，尚火，屬火德；以此類推，清朝則為尚水。