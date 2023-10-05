大陸陝西臨潼1976年出土一件青銅器，上面刻有30多字銘文，除了記載周武王征伐殷商的時間，還有3000年前的人已知「木星」的存在，並觀測出其公轉週期為12年，讓學者直呼非常了不起，該件禮器也被稱為鎮國青銅器。

根據大陸節目《如果國寶會說話》介紹，西周經常舉辦各類賞賜活動，一名官員「利」得到周武王賜予的青銅後，並以此鑄成一件「簋」（音同軌），故名「利簋」，簋是一種古代食器，用於盛裝煮熟後的穀物類主食，而西周等級制度森嚴，祭祀與宴饗的器物也被賦予特殊含義，成為禮制的象徵。

大陸中國國家博物館講解員袁碩提到，《史記》雖有記載周武王討伐商紂王的「牧野之戰」，卻沒有明確時間，讓學者相當頭疼，而利簋底部刻有30幾字銘文，其中一段是「武王征商，惟甲子朝，歲鼎」，指武王伐紂戰役發生於某年甲子日的早晨，當天歲星在正中間，而歲星也就是木星，專家結合碳14測年法及史料得知，武王伐紂發生於公元前1046年1月20日，利簋立下大功，因而被稱為鎮國青銅器。

大陸南方科技大學講座教授唐際根提到，利簋竟記錄到歲星，是古代天文學的大成就，起初學者們都不清楚「歲」是什麼意思，進行研究後才得知，古代的「歲」就是天上的木星，說明商末周初時，當時的人已會觀測天象，知道木星與太陽的關係並記錄下來，了解木星公轉太陽運行一周需時將近12年。