為了拯救早產鯊魚的生命，日本企業多年來致力研究「人造子宮」，近日迎來重大進展，研究團隊成功培育並產下一隻能自行發光的深海鯊魚，7個月後鯊魚全長已長至18公分，被認定為世界首例。

綜合日媒報導，沖繩美麗海財團為了拯救早產鯊魚的生命，早在2017年起便致力研究人造子宮裝置，用於人工飼養小鯊魚。日前研究團隊使用裝置培育「模拉里烏鯊」（又稱細尾燈籠鯊，Etmopterus molleri）胚胎5個月後順利生產，並成功存活了7個多月，而這是該物種最長的圈養記錄；體長已長至18公分，體重則增加到18克。

研究團隊指出，為了克服胚胎在分娩過程從「人工羊水」到海水環境的變化中存活下來，出生前3個月起就透過人造子宮，分5階段增加海水量，逐漸改變環境，成功緩解了鯊魚在分娩時的壓力；其中，人工羊水的成分和鯊魚的血液相似。

這是世界上首次使用人造子宮裝置分娩鯊魚，首席研究員富田稱其為「向保護稀有物種邁出的一大步」，他們也將研究結果發表在國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS）上。