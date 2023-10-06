古代沒有交友軟體，男性為了排解寂寞除了去青樓解決之外，春秋戰國時期，官方還會舉辦「仲春會」廣邀單身男女聯誼，無故不參加者還會遭到懲罰。一旦男女雙方看對眼，就會送花椒定情，甚至直接在「生命之樹」下交歡。

根據陸網報導，仲春會是古代由官方召集的男女聯誼大會，《周禮·地官·媒氏》中更以政令的方式明文規定，「仲春之月，令會男女。於是時也，奔者不禁。若無故而不用令者，罰之。司男女之無夫家者而會之。」

古人認為，仲春（農曆2月）是春天能量最旺盛的時候，人類要配合宇宙運行的節奏，這樣生命才能獲得開展，因此每到仲春時節就會允許青年男女私下約會交歡以及私定終身。不過幽會的地點通常選在殷商時代就被視為「生命之樹」的桑樹林中野戰，而這樣的行為受到官方支持，因為事關繁衍問題，同時也是國家大事。

特別的是，春秋時代的男女並不像現在流行送巧克力表明心意，而是以花椒作為定情物，因為花椒多籽，意味著「多子」，表示女方願意和男方結婚生子，也被視為性暗示。《詩經》就曾提到「椒蓼之實，繁衍盈升」，代表花椒有後代昌盛、多子多孫的意喻。