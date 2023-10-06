國外一名27歲男子8年前認識阿姨的閨密，儘管兩人相差19歲，但卻非常契合，交往1年後就結婚，男子成為4個孩子的繼父，最年長的繼子還大他4歲，由於太早步入婚姻，導致他失去許多朋友，這段感情也不被親友看好，但如今夫妻倆感情仍如膠似漆。

根據《都市日報》報導，史蒂芬（Steven Boomer）19歲時認識阿姨的閨密迪亞娜（Deanna Boomer），當時迪亞娜已經38歲，擁有4個孩子，正與結婚22年丈夫協議離婚，平時常開車載史蒂芬與他的朋友出去兜風，兩人在頻繁相處下互生情愫。

迪亞娜恢復單身後，帶著孩子搬進小公寓生活，並鼓起勇氣詢問史蒂芬，是否願意同居，幫忙分攤房租，兩人才確定感情，雖然迪亞娜的親友很支持這段感情，但史蒂芬的父母卻相當反對，史蒂芬提到，「我媽覺得很奇怪，因為迪亞娜的年紀比她大幾個月而已」。

史蒂夫提到，「當時我才20歲，家人認為我還是個孩子，不知道該怎麼養家，迪亞娜其中一個孩子還比我大」，但他依舊選擇結婚，卻也因此失去許多朋友，當時他們都還很年輕，處於愛玩的階段，與朋友的生活越來越沒交集。

如今事隔7年，現年27歲的史蒂夫並不後悔結婚，與31歲、25歲、17歲及13歲的繼子女相處融洽，一家人過得很幸福，而隨著朋友年齡增長，大家也都成家生子，逐漸明白對家庭的責任，一度疏遠的友誼再度升溫。