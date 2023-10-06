大陸考古學家在陝西西安出土西漢的青銅酒器，密封相當完整，裡面盛滿2000年前的美酒，重達26公斤，顏色呈現翠綠色，歷史教授提到，古代酒的濃度都不高，像是秦漢時期就只有3度，直到曹操發明「九醞酒法」，酒的度數才提高。

陝西西安的漢長安城棗園一號墓出土「鎏金鳳鳥銅鍾」，屬於古代的一種容器，樣式像是瓶子，而且體型通常都不小，多用來盛酒，出土時裡面裝有26公斤的翠綠色液體，讓考古人員非常驚訝，經過檢驗後發現，這竟是西漢時期的美酒。

大陸華中師範大學歷史文化學院教授姚偉鈞在節目《中國國寶大會》提到，秦漢時期的酒度數只有3度左右，而魏晉南北朝約4至5度，直到曹操發明「九醞酒法」，透過多次投料、釀造方法提高酒的度數，舉例來說，第一次用1斤的米製作，釀造幾天後再加入相同原料，一共加了9份，使東漢後的酒精濃度有所提高。

大陸西安博物館解說員馬瑤提到，鎏金鳳鳥銅鍾是迄今發現保存最好、存量最多的古酒，經鑑定發現美酒的酒精含量為0.01%，是考古界及釀酒界的重大發現，剛出土時有些大膽的考古學家為了瞭解這是什麼液體，因此用手指沾酒品嘗，但都只剩土腥味，沒有酒香味，而古酒由於滲入銅離子，所以呈現翠綠色，飲用會有害身體，所以沒人敢再試味道了。

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