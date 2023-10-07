小孩子調皮搗蛋，讓不少父母又愛又恨，即便是身為萬獸之王的公獅也拿孩子沒輒。位於肯亞的國家公園野生動物保護區被遊客捕捉到有趣畫面，當時剛好母獅都不在，只留下2隻公獅照看孩子，但一群屁孩絲毫不顧公獅們想睡覺，直接將牠們當作玩偶爬上爬下，公獅被鬧到崩潰卻無計可施，哀怨模樣與平日叱吒草原的霸氣形象大相逕庭。

有遊客在肯亞馬賽馬拉國家公園的歐拉雷摩托羅基保護區（Olare Motorogi Conservancy）目擊一幕有趣景象，只見草原上一群獅子家族，母獅剛好全都外出不在，僅留下2隻公獅在照看孩子，不過一群精力旺盛的小獅子卻全然不顧公獅頻頻打盹的疲憊模樣，把公獅當成大型玩偶爬上爬下。

期間就算公獅不斷發出怒吼，威嚇屁孩們停止調皮搗蛋，但小獅子全當成耳邊風，完全不理會，依舊不斷挑釁出爪，2隻公獅見情況失控仍捨不得教訓，只能眼神死的趴在草地上任憑小獅子擺弄。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「奶爸不好當啊」、「笑死！攝影師竟然在旁邊幸災樂禍」、「沒想到動物界的家庭也跟人類家庭如此類似」、「現在知道老婆多辛苦了吧，又要帶小孩又要狩獵，真的累死」。