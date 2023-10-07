大陸考古學家在江西新幹縣大洋洲遺址出土商代兵器，重達11公斤，詭異的是，兵器上被設計出形似闊嘴的長方形，看起來像是在大笑，但上下兩排都是尖刺，造型讓人看了不寒而慄，專家解釋，這件兵器是王權的象徵，作用就是砍頭。

江西新幹縣大洋洲遺址出土商代兵器「目雷紋方內青銅鉞」，形制像是斧頭，長35.2公分、刃寬34.8公分，青銅鉞中間有一個長方形鏤孔，露出13顆三角形尖刺，側脊浮凸魚形幾何紋，左右兩側布滿雷紋，還有幾顆突起物，看起來像是野獸的笑臉。

大陸上海博物館館長楊志剛在節目《中國國寶大會》提到，這種形制的青銅鉞在中原文化比較多見，中間有類似眼珠子的突起物，左右兩側則是雷紋，故名為「目雷紋」，而目雷紋是先秦時期江西古文化的特色，通行於商和西周初期。

大陸南方科技大學講座教授唐際根表示，商代甲骨卜辭中出現「虎方」一詞，他認為就是名為「虎」的諸侯部落或國家，地理位置已不可考，而目雷紋方內青銅鉞就是虎國國王的物件，重量約為11公斤，代表著國王的權力，主要就是用來行刑砍頭。