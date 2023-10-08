大陸考古團隊1989年在山西省聞喜縣上郭村的墓葬群中，出土一件青銅車模型「刖（音同月）人守囿（音同又）車」，是春秋戰國時期的文物，距今約有2000多年的歷史，考古學家推測為晉國貴族的玩具，尺寸僅有手掌大，上方卻匯聚了十幾種動物形象，就像是一座「迷你動物園」。除此之外，青銅車上還有一名遭受酷刑「刖刑（把腳砍掉）」的小人偶，是當時刑法制度的重要見證。

根據《央視新聞》報導，青銅車頂部正中間蹲坐著一隻小猴子；4隻小鳥環繞在牠的四周，朝著4個方向眺望；車廂四角則各有一隻熊罴（音同皮），似乎在守衛著車上的乘客；2隻小老虎各居車廂左右兩側，分別佔據了2個輪子；除此之外，整輛青銅車還採用大量的動物紋，刻有鳳鳥、伏虎等動物圖樣。

而且特別的是，這尊青銅車模型還有多個能夠活動的零件，儘管已經製造超過2000多年，如今還能活動的部位仍多達15處，比如車廂兩側的車輪還能靈活轉動、車門上的插銷可以隨意插合、頂部的小猴子能將蓋子打開、小鳥可以360度旋轉等，這些機械設計與工藝都凸顯了當時青銅鑄造技術的純熟。

這尊青銅車模型除了是玩具以外，也是一段歷史的見證，在青銅車最前方有一個失去左腳的小人造型，他一手拄著拐杖，一側手臂緊緊夾住門閂（音同栓），而他也是這尊青銅車模型取名為「刖人守囿車」的原因。

「刖人」指的是受過刖刑的人，「囿」是指貴族飼養各種珍禽異獸的花園，在《周禮》中曾有「刖者使守囿」的記載，就是讓受過刖刑的犯人替貴族看管這些享樂用的花園，因此這件青銅器不只是一件玩具，更印證了西周確實存在「刖」這種酷刑，是當時刑法制度的重要見證。