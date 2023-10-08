明朝第一謀士劉伯溫足智多謀、料事如神，不僅輔佐明太祖朱元璋完成帝業，更被後人譽為再世諸葛亮。劉伯溫臨終前曾預言劉家在他去世後會經歷一段黯淡期，直到第九代才能再次興盛，沒想到百年後竟然應驗，讓後人嘖嘖稱奇。

根據《網易》報導，明朝開國功臣劉伯溫精通天文地理，幫助朱元璋打下大片江山，民間更有「三分天下諸葛亮，一統江山劉伯溫」的美名。不過朱元璋登上權力顛峰後卻變得多疑，表面上對功臣施行懷柔政策，私底下卻頻頻布局，將功臣逐一剷除，劉伯溫親眼見識到朱元璋的心狠手辣後，加上位高權重遭到小人排擠，於是主動辭官歸隱。

沒想到即便如此，劉伯溫的政敵胡惟庸依然不放過他，得知劉伯溫感染風寒後，竟暗中在他的藥方做手腳，使得劉伯溫的病情急轉直下。而劉伯溫似乎有所預感，臨終前召來兒子交代後事，明確指出朝廷會在他死後將其爵位革除，並囑咐後代子孫不要入仕，否則會對家族不利，同時也要家人不必過於擔憂，因為劉家將在九代後重新興盛，語畢，劉伯溫就撒手人寰。

令人詫異的是，百年後劉伯溫的第九代孫劉瑜被提拔為「處州衛指揮使」，雖然這項官職並沒有劉伯溫當時來得重要，但劉瑜的成就被認為是振興劉家的一步；嘉靖十年，劉瑜承襲爵位，後來官拜提督操江。而劉瑜之所以能夠承襲爵位，離不開朝廷對劉伯溫的追賜，劉家在劉瑜這一代起更加壯大，劉伯溫的精準預言也成了百姓茶餘飯後的話題，在民間不斷流傳。