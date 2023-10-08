古代皇室相當重視血脈延續，因此皇帝幾乎都會廣納嬪妃，唐代詩人白居易曾在作品《長恨歌》中描寫「後宮佳麗三千人」，只是這裡的三千人為形容詞，形容後宮佳麗如雲，每個朝代嬪妃的數量都不相同，其中秦始皇的後宮人數遠遠超過3000，根據史料記載，因為秦始皇每滅一國，就會將該國的美女帶回宮中，導致後宮佳麗超過1萬人，多到讓他難以挑出合適的皇后人選。

大陸河南大學文學院教授王立群指出，根據《史記‧秦始皇本記》記載，秦始皇每滅一個國家，就會把該國的宮殿用圖紙畫下來，之後再於秦國首都咸陽建造一座仿造的宮殿，比如他滅了齊國，就在咸陽建一座齊國的宮殿，等到滅了六國之後，圍繞在咸陽周圍的宮殿多達270座。

而且除了宮殿以外，他還會將各國的美女也全部帶回來，安置在對應的宮殿內，唐代人張守節所寫的《史記正義》引述唐代著作《三輔舊事》，提到秦始皇當時「後宮列女萬餘人」，意指秦始皇的後宮佳麗共有1萬多人，這導致他很難從眾多嬪妃中挑選出合適的皇后人選，成為秦始皇一生不立后的原因之一。

王立群表示，歷史上後宮佳麗多達上萬人的另一名皇帝，是西晉的開國皇帝司馬炎，西晉取代了魏國，又滅了蜀國和吳國，並且和秦始皇一樣，司馬炎也將這些國家的美女都帶回宮中，根據《晉書‧后妃傳》記載，司馬炎的後宮佳麗多達1萬人，只是人數太多反而讓他煩惱每天晚上該去哪位嬪妃的宮殿休息，最後只好派出「羊車」幫忙決定，每到晚上就坐在羊車上，看羊走到哪個宮殿前累了、停下休息了，他就在哪個宮殿留宿。