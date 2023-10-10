大陸考古學家在陝西省西安市發現秦始皇陵，更在出土的一號銅車馬上找到盛裝箭矢的容器，裡面還有50幾支青銅箭，專家透過儀器細看，發現箭矢有打磨過的痕跡，表示當時已有一套嚴謹的工藝，甚至實現規格化生產，顯現出秦朝強盛的兵力。

根據大陸節目《中國國寶大會》介紹，秦始皇陵出土一號銅車馬，考古人員在馬車車底前側發現一個長方形青銅盒，盒子上有銅絲鏈條，掛在兩個銅鈎上，箭箙放置隱蔽卻方便拿取，上面還有兩片可開闔的蓋子，被稱為「秦銅箭箙（音同服）」。

秦銅箭箙就是盛裝箭的容器，此為大陸首次發現的箭匣實物，出土時裡面還放有50幾支箭矢。大陸上海博物館館長楊志剛提到，秦銅箭箙出土於秦始皇帝陵的陪葬坑，而且被擺放於銅車馬上，顯示銅箭箙是銅車或戰車上的基本裝備，可說是非常了不起的發現。

楊志剛進一步提到，研究員利用現代儀器觀察箭頭，並將其刃部放大80倍來看，發現上面有齊整的划痕，也就是打磨痕跡，說明當時製作已經有一套嚴謹的工藝，而且作工相當細膩，彰顯出秦朝國力與兵力都很強盛。