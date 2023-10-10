不少人冬天時會拿出暖暖包禦寒，在古代也有類似的物品。根據民間傳說，隋煬帝到江都巡遊時，由於正值冬季，當地一名縣官吩咐下屬準備炭火盆，供皇帝與妃嬪們取暖禦寒，以此為想法構思出手爐，就像現代的暖暖包，不只可以暖手，還有薰香的作用。

畢業於大陸北京大學中文系的博主楊學濤提到，古代很早就出現薰爐及香爐，有人認為起源於新石器時代晚期的龍山文化，但暫時沒有定論，而兩者在古代功能相似，因此並未明確區分，若硬要做區別，通常將有鏤空蓋子的爐稱為薰爐，有開口、沒有蓋則稱為香爐。

薰爐漸漸演變成手爐，功能類似於現代的暖暖包，不過起源已不可考，根據民間傳說，隋煬帝至江都巡遊，當時正值寒冷的冬天，江都的縣官許伍趕緊吩咐屬下，端來炭火盆幫皇帝與妃嬪們取暖，看到眾人圍在炭火旁談笑風生，因此構思出一對龍鳳銅手爐，之後讓工匠製作再獻給皇上。

楊學濤提到，目前都只發現明清和民國時期的手爐，學者根據推算，認為手爐雛形應該出現於隋朝，經過漫長發展，至明朝才從薰爐被區分出來，而手爐分為內外兩層，外殼由漆器、銅器、琺琅等工藝制作和裝飾，內部材料則是使用銅，炭火就放於外殼口沿內，再蓋上鏤空的蓋子，達到內外兩層空氣傳導的效果。

手爐使用起來並不會燙手，裡面放有燃燒用的香料，不僅暖又有薰香作用，之後隨著時代變化，手爐從日用品變成藝術品，造型及裝飾越來越精致，直到民國手爐不再流行，反而是由銅、錫制作的暖水壺興起，之後乳膠製成的熱水袋成為溫暖手腳的生活用品。