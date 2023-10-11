民間傳說乾隆帝後宮內有一名維族后妃，由於身上飄散香氣，因而被稱為「香妃」，一入宮就深受皇帝喜愛，還出現臨幸「翻牌」到牌子掉漆的說法，不過專家表示，乾隆有位妃子確實來自新疆維吾爾族，但她叫做「容妃」，體香只是文學形象並非史實。

傳說香妃來自新疆維吾爾族，由於從小喝羊奶長大，久而久之成為她的獨特味道，當初入宮時，乾隆聞到她的味道，認為是其體香而稱作香妃，她深受乾隆喜愛，甚至有臨幸「翻牌」到牌子掉漆的誇張說法，不過經史學家研究，香妃並非歷史人物。

大陸北京故宮導覽員房博提到，翻閱史料並未找到香妃的相關記載，不過確實有一名妃子出身新疆回部的宗教貴族，被稱為「容妃」，姓氏是和卓木，乾隆23年收復西北時，容妃的家族幫了很多忙，乾隆25年，容妃跟著父兄來到北京，嫁給乾隆皇帝。

而容妃在27歲時嫁給乾隆，但清朝妃嬪們通常在15、16歲選秀入宮，與之相比算是高齡，但容妃入宮後受皇帝喜愛，不僅位分得到擢升，宮廷生活也頗受照顧。相傳容妃死後，親人將她的屍體護送回喀什，並葬於阿帕霍加墓，該座陵墓被稱為香妃墓，不過經考證，香妃其實是葬於河北遵化清東陵的裕妃園寢，香妃墓之後被官方定名為「香妃園」。