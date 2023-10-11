清朝的雍正帝以「勤儉」出名，杜絕百官鋪張浪費，後宮嬪妃也得跟著過節儉的生活，造成雍正這種觀念與個性的便是他的「啟蒙老師」顧八代，他一生為官清廉，再加上後來因病辭官，導致身邊沒有太多積蓄，過世時甚至窮到連下葬的錢都付不出來，是雍正出手幫忙，他才得以入土為安。

根據《北京時間》報導，清朝雍正年間建立的賢良祠，一共供奉了99位功臣，除了文武官員以外，還有一位退休老師位列其中，就是雍正帝的啟蒙老師顧八代，他在康熙二十三年（西元1684年）調到上書房工作，教授當時年僅6、7歲的皇四子雍正讀書，之後因病辭官，正式離開朝政。

雍正在顧八代的教導下，不但學習了各類知識，也形成了獨特的價值觀，其中最為明顯的就是「勤儉」。清朝皇帝生活十分奢糜，可以把全國的能工巧匠請到北京，只為了替宮廷製作各種珍貴的象牙製品，然而雍正登基後下達一道命令，禁止宮廷再生產各類奢侈品，更嚴禁民間百姓以低價買進再以高價賣出。

作為學生的雍正都如此勤儉了，為人師表的顧八代更不惶多讓，他辭官之後回到家鄉便開始研究經史，10多年來寫了很多書，卻沒有任何俸祿收入，因此一直過著清貧的生活，過世時甚至窮到沒錢支付喪葬費用，雍正得知消息後，懷著感謝老師的恩情，出面幫忙料理並主持喪事，還賞給顧家很多財物。

顧八代過世時，雍正仍是皇四子，等到他繼位成為皇帝後，仍沒有忘記恩師，在雍正四年（西元1726年）下詔恢復顧八代的官職；且雍正八年（西元1730年）在京師修建賢良祠，最初只供奉了5名滿族大臣的牌位，包含大學士圖海、都統賚塔、尚書瑪爾漢、齊蘇勒，以及雍正的啟蒙老師顧八代。