大陸考古學家在陝西寶雞出土西周貴族墓，發現了一個青銅食器「甗（音同眼）」，距今有3千年歷史，專家進行研究發現，甗的用途像現代的蒸鍋，蒸飯同時還可以燒水、煮粥，提到效率還可節約能源，是相當了不起的發明。

根據大陸節目《中國國寶大會》介紹，陝西寶雞一座古墓出土青銅食器「西周魚伯甗」，甗是商周時期流行的蒸食器，形狀較長且中間有束腰，甗上飾有獸面紋，底下則是三個足，腹下煙炱極厚，青銅食器內刻有銘文「魚白（伯）自為用甗」。

甗主要分為上下兩個部分，上部是用來盛裝蒸物的「甑（音同贈）」，下部則是「鬲（音同立）」用於燒煮加熱，甗中間放了有空隙的隔板「箅（音同必）」，箅以下鼓起來的部分能放水，在底下生火使水產生蒸氣，就能蒸煮食物，用途類似於現代的蒸鍋。

大陸南方科技大學講座教授唐際根提到，隨著陶器興起，西周人發明甑，之後又與鬲合體形成甗，使用甗蒸煮稻米，還能同時燒水、煮粥，顯示當時炊具已從單一功能往多功能發展，不只提高效率，還可節省能源。