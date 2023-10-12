乾隆年間一位名叫智天豹的算命師因為拍錯馬屁，預言大清國運有800年，想藉此獲得富貴，反而給自己帶來了殺身之禍。

根據《搜狐網》報導，乾隆年間一位家住高邑縣的算命師智天豹，過去曾在祁州開設藥鋪，後來靠著趕集販售膏藥維生，並收了一位徒弟名叫張九霄。不過生意不景氣，難以餬口，智天豹竟然異想天開，想靠著編書進獻給皇帝，以求取富貴。

由於智天豹深知乾隆渴望長壽，於是自編一部清朝萬年曆《大清天定運數》，信心滿滿地預言乾隆皇帝壽命可達80歲，意指當時68歲的乾隆還有12年的壽命；同時對大清王朝的國運寄予厚望，稱清朝國運有8百年之久。智天豹對自己的文字十分有自信，料想有了這份祝福，必定能博取乾隆歡心和享盡數不清的榮華富貴，於是讓自己的徒弟張九霄去給皇帝獻書。

不料乾隆看完後沒有絲毫開心，反而是將張九霄五花大綁，並且要砍了他的腦袋，嚇得他立刻供出了智天豹，最終智天豹因為妄論大清國運被斬立決，張九霄也同樣遭到處死；至於《大清天定運數》則被銷毀。

事實上，智天豹的文字雖然表達了對皇帝長壽和大清國運的美好祝福，但卻觸動了皇帝內心深處的敏感神經，首先，儘管在那個年代，80歲已被視為長壽，但對皇帝而言，他渴望的是「萬萬歲」，若如智天豹所說，乾隆只能活到80歲，那豈不是詛咒皇帝早死。其次，智天豹預言大清國運有800年，時間看似不短，但也意味著大清終將走向衰亡，更何況一介布衣竟想決定一個王朝的命運，如此自大的言論勢必讓乾隆無法容忍。