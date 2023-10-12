大陸南京大學1972年在校內建設防空洞時，意外發現明朝文物，再往底下挖還出土東晉磚室墓，進行挖掘研究發現，此為1600多年前的東晉帝陵，墓裡埋有許多奢華陪葬品，例如金冠飾、青瓷盤、陶俑及玻璃杯碎片等，學者也曝光神秘墓主人的身分。

根據《南大新聞》報導，1972年南京大學進行校內防空洞建設，先是挖出明朝石柱腳和琉璃瓦殘片，該校歷史系教授蔣贊初得知後，帶領師生進行發掘，在鼓樓校區北大樓附近發現1600多年前的東晉大墓，陪葬器物與紋飾具有西晉及兩晉交替風格，從墓葬形制與規格來看，顯示墓主人身分尊貴。

南京大學考古學博士魏美強提到，「一道門槽通常是宗室級別，兩道門槽則是帝陵級別」，而這座大墓有兩道門槽，因而推斷是帝王陵，雖然曾被盜過，但仍出土陶、瓷、金、銀、銅、鐵、玻璃、瑪瑙、水晶等百件文物，當初以類型分類收藏，直到2017年，才各別挑出這座帝陵的文物進行整理，沉寂50多年終於亮相。

墓裡還發現4枚金璫飾片，是漢晉以來皇帝、宗室近臣及女尚書等特有的冠前飾物，也是身分等級的象徵。南京大學博物館館長史梅提到，帝陵內還出土玻璃杯碎片，東晉時期，南京是國際大都市，因此海外交流活動頻繁，這些玻璃片應該是來自中亞或西亞地區，屬於進口的物品，屬於相當珍貴的文物。

魏美強進一步指出，這座東晉帝陵並未出土確切的文字資料，但結合墓內出土的文物、墓葬形式及史料記載，還包含地理位置，目前學界認為，墓主人應該是東晉早期四皇帝「元、明、成、哀」其中一人。