大陸考古學家在河南省安陽市發現「曹操高陵」，也就是東漢末年魏王曹操的陵墓，並出土大量的盛酒器具「耳杯」，讓人感到好奇，專家認為，曹操面對內憂外患，承受許多壓力，因此靠喝酒的方式放鬆，他也寫下不少有關酒的詩句。

根據大陸節目《中國國寶大會》介紹，曹操高陵內出現許多陪葬的「耳杯」，尺寸還分大中小，數量多達51件，而耳杯是古代一種酒器，外型呈現橢圓，杯身較淺且平底，兩側有半月形雙耳，看起來像是鳥雀，左右兩耳如翅膀，所以又被稱為「羽觴」。

大陸南方科技大學講座教授唐際根推測，曹操當時面對內有憂患，許多人想置他於死地，對外又有孫權、劉備等強敵，承受政治、軍事等極大壓力，他可能就用酒精紓壓，還曾寫下名句「對酒當歌，人生幾何！譬如朝露，去日苦多。慨當以慷，憂思難忘。何以解憂？唯有杜康。」顯示曹操確實會用酒精來排解壓力。

而古代釀酒技術不成熟，所以濃度都不高，漢代時只有約3、4度，魏晉南北朝時期，酒精濃度才提升至4至4.5度，因為當時人們發現酒的原料應使用糯性較高的米製作，出酒量才比較大，另外漢代後出現制麴專家，使釀酒技術越來越完善，最後則是曹操發明「九醞酒法」，透過多次投放原料使其充分發酵，有效提高酒精濃度。

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