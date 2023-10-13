日本一名網友近日搭乘新幹線時，在車廂內遇到大批保鑣，從未見過如此大陣仗的他猜想，車廂內一定有重要人物。果然就在他打開Wi-Fi熱點時，該位大人物的身分立刻暴露，也讓他無奈表示，「確定不改一下熱點名稱嗎？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO近日在「X」（原推特）上發文分享搭乘新幹線的奇遇記，透露人生第一次花錢乘坐「綠色車廂」（類似台灣高鐵的商務艙），卻意外發現車上有大批保鑣，「原本還在猜是什麼大人物，結果突然跳出一個訊號很強的熱點，我馬上就知道大人物是誰了。到京都站之後，果然如預期，首相從後面的座位下車了。但是身為首相身邊的要員，一定會有需要保密行動的時候，至少還是把熱點名稱改一下比較好吧。」

根據原PO分享的手機截圖畫面可見，有幾個網路訊號較強的熱點推薦，其中一個名稱直白寫著「首相秘書的iPhone」，讓人一看就知道車廂內的大人物就是日本首相岸田文雄。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「寧願相信這只是個釣魚的假名稱」、「好像在大喊『這裡有大人物』喔」、「看來是對自己的職位感到自豪的秘書」、「如果再繼續沒有危機感，也許某天就會在不知不覺間被襲擊了」。

對此，《朝日新聞》在例行的內閣官房長官記者會上對此提出疑問，釐清是否真的是首相秘書官的手機，但官房長官松野博一卻避重就輕表示，「公務人員可以自由決定自己的手機網路名稱，我們無法告知各位個別公務人員的手機名稱。」